Secretaria de Educação do Estado convoca 181 mediadores do Ensino Médio

Mais 181 aprovados no processo seletivo da Secretaria da Educação do Estado (SEC) foram convocados, conforme publicação do Diário Oficial do Estado (DOE). O Edital SEC/SUDEPE nº 19/2022 é destinado a função de mediador do Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (Emitec), pelo Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).

O Emitec é uma oferta estruturante da SEC que usa uma rede de serviços de comunicação multimídia para que os estudantes que moram em áreas remotas da Bahia possam cursar e concluir o Ensino Médio.

Os candidatos convocados devem comparecer de forma presencial e podem enviar, no período de 21/11 a 04/12 de 2024, os documentos digitalizados, listados no item 1 do Edital, para o correio eletrônico [email protected], para análise preliminar a ser realizada pela Coordenação de Provimento e Movimentação.

Dentre os documentos solicitados, estão: diploma de conclusão do Ensino Médio; RG, CPF e certidão de nascimento/casamento; e comprovante de residência. A convocação foi publicada no Diário Oficial da quarta-feira (20).