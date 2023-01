Secretaria de Habitação realiza a entrega de títulos dominiais para moradores de bairros teixeirenses; confira

Entrega de títulos dominiais aos moradores dos bairros Colina Verde e Liberdade I (Foto: Wesley Morau)

Na última quinta-feira (12) ,a Secretaria de Habitação da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas realizou a entrega de 100 Títulos Dominiais dos bairros Colina Verde e Liberdade I na Escola Municipal São Lourenço. Estiveram presentes no evento o prefeito Dr. Marcelo Belitardo, a primeira-dama Penélope Belitardo, o presidente da Câmara Municipal Tequinha Brito, os vereadores Mateus Guerra, Joris de Gel, Marcelo Teixeira, Ailton Cruz, Luizinho, Jucélio Conceição e Luciano Sales; e comunidade local.

“Moradia é um direito de todo o cidadão e nossa gestão busca, constantemente, cumprir com a obrigação de garantí-lo a todo teixeirense”, disse o prefeito Dr. Marcelo Belitardo. O evento é resultado do cadastro socioeconômico dos moradores das respectivas regiões por equipes da pasta, a fim de legalizar o imóvel localizado em área pública pertencente ao município, garantindo a propriedade definitiva ao cidadão.

Entrega de títulos dominiais aos moradores dos bairros Colina Verde e Liberdade I (Fotos: Wesley Morau)

Juliana Onofre, secretária de Habitação, ressaltou o trabalho realizado pela pasta: “realizamos o papel fundamental de entrar na casa do cidadão, escutar suas necessidades e executar nosso serviço de forma eficaz. Hoje é um dia de muita alegria; a regularização fundiária desses bairros era um desejo nosso e do prefeito”. A secretária destacou, também, que os bairros Luiz Eduardo Magalhães e Ulisses Guimarães serão os próximos a serem contemplados pela iniciativa.

“A população teixeirense é a que mais ganha com projetos do tipo, que têm suas moradias garantidas com dignidade. Os poderes Executivo e Legislativo prosseguem trabalhando juntas, em prol do município”, disse o presidente da Câmara Municipal, o vereador Tequinha Brito.

Romilda Souza Machado, servidora pública aposentada, foi uma das contempladas pela ação: “agradeço primeiramente a Deus, e também ao prefeito Dr. Marcelo Belitardo. Eu havia tentado regularizar minha casa em outras gestões mas nunca consegui. Estou muito feliz”.

Entrega de títulos dominiais aos moradores dos bairros Colina Verde e Liberdade I (Fotos: Wesley Morau)

“A regularização fundiária é um dos instrumentos para a promoção da cidadania. A administração atual opera em diversas vertentes para a garantia da qualidade de vida dos teixeirenses, suprindo vulnerabilidades e construindo possibilidades”, concluiu o prefeito Dr. Marcelo Belitardo.

