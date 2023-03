Plantio de mudas nativas em nascente do Loteamento Nanuque (Foto: Wesley Morau)

Nesta quinta-feira (02), a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas realizou o plantio de mudas nativas na nascente do Loteamento Nanuque, juntamente com alunos da Escola Municipal Irmã Dulce.

A iniciativa faz parte da “Campanha Acelerando Mudanças: seja a mudança que você deseja ver no mundo!” , em parceria com a empresa Suzano. Segundo Vinicius Oliveira, engenheiro ambiental presente no evento, “o primeiro passo para a restauração de uma área é a escolha adequada das mudas, priorizando as espécies já presentes na região. Posteriormente, selecionamos a modalidade de plantio, que foi o plantio direto”. A atenção nos detalhes do procedimento, como evitar de soterrar o substrato da planta (suporte para a fixação de raízes) no solo, garante o sucesso da ação.

Plantio de mudas nativas em nascente do Loteamento Nanuque (Fotos: Wesley Morau)

O projeto de Educação Ambiental está em sua primeira fase, na qual serão plantadas mais de 600 mudas de plantas nativas, conforme avisou a Secretaria de Meio Ambiente Sabrina Rampinelli: “aqui, cuidamos de uma nascente que se encontra degradada. Posteriormente, o projeto vai abarcar mais escolas do município, conscientizando seus alunos sobre a importância de preservarmos a natureza”. A mudança já foi percebida em Iuri Santos, aluno da Escola Municipal Irmã Dulce: “achei legal cultivar árvores e preservar a natureza nesse espaço aberto, assim fica mais fresco. É minha primeira vez numa ação assim e achei muito bacana”.

Plantio de mudas nativas em nascente do Loteamento Nanuque (Fotos: Wesley Morau)

O post Secretaria de Meio Ambiente realiza o plantio de mudas nativas com alunos de escola em Teixeira de Freitas; veja fotos apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.