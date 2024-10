Secretaria de Políticas para Mulheres abre editais para mulheres e para ações nas escolas estaduais

A Secretaria de Políticas para as Mulheres está com quatro editais abertos. Sendo três deles voltados para a inclusão socioprodutiva e a autonomia econômica das mulheres e o quarto tem o objetivo de promover práticas de prevenção a todo tipo de violência baseada em gênero.

Já o edital Elas à Frente no Esporte destina R$ 2,1 milhões em projetos visando incentivar a participação das mulheres da cidade e do campo no esporte; a ascensão nas práticas esportivas, de lazer e bem-estar social; bem como em ações voltadas à redução das desigualdades de gênero no âmbito esportivo. Este edital é realizado em parceria com a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia.

E o edital Oxe, me respeite nas escolas tem investimento de R$ 4 milhões. As atividades devem incluir a formação de estudantes; oficinas temáticas sobre direitos das mulheres; direitos reprodutivos e sexuais; e cidadania, além de mostras culturais. O programa é uma parceria com a Secretaria da Educação; a Universidade Federal da Bahia por meio do Bacharelado em Estudos de Gênero e Diversidade; e o Fundo de População das Nações Unidas.