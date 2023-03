(Foto: Reprodução)

Na última quinta-feira (16), a Secretaria de Saúde de Teixeira de Freitas celebrou o aniversário de 1 ano do projeto Minha Nova Versão, voltado para acolher os colaboradores da saúde pública do município. Durante o evento, foram realizadas apresentações musicais e atividades como sessão de relaxamento aos presentes.

Ao longo do primeiro ano de execução da iniciativa, foram ofertados diversos serviços com o objetivo de garantir o acesso à saúde de forma integral, desde exames laboratoriais a procedimentos, consultas especializadas e cirurgias hospitalares.

(Fotos: Reprodução)

Conheça o projeto

O Minha Nova Versão é um projeto criado através da Fisioterapia Integrada À Unidade De Saúde (FISIUS), juntamente com o Departamento de Projetos da Secretaria Municipal de Saúde, sob a direção de Yasmin Gil e supervisão de Daniela Oliveira. A proposta consiste em incentivar uma nova rotina com ações de autocuidado, com adoção de práticas alimentares saudáveis e cuidados com a saúde física e mental, melhorando a qualidade de vida dos servidores.

Inicialmente ofertado aos colaboradores da sede, o Minha Nova Versão está se expandindo para todas as unidades de saúde do município. O mesmo conta com as nutricionistas Ariane Calazans, Gabryele Soares, Jane Santos, Larissa Coelho e colaboradores de Nutrição e Fisioterapia.

O post Secretaria de Saúde celebra aniversário de projeto voltado à saúde dos servidores públicos; saiba mais apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.