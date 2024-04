Secretárias Adélia Pinheiro e Roberta Santana se filiam ao PT

Foto: Divulgação

Adélia Pinheiro, Roberta Santana, Éden Valadares e Liliane Oliveira 03 de abril de 2024 | 21:03

As secretárias estaduais da Educação, Adélia Pinheiro, e da Saúde, Roberta Santana, além do superintendente de Atenção Integral à Saúde (SAIS), da Sesab, Karlos Figueredo, se filiaram ao PT nesta quarta-feira, 03. No ato de filiação, na sede do diretório estadual do partido, em Salvador, as gestoras e o superintendente destacaram a identificação e o alinhamento com as pautas defendidas pela legenda.

O presidente estadual do PT, Éden Valadares, desejou boas-vindas às secretárias e aos novos filiados e destacou a importância da adesão deles para fortalecer o partido no Estado. “Com grande alegria e muito orgulho recebemos a chegada de tantos bons e novos nomes ao PT, em especial as secretárias Roberta e Adélia que, no caso de Adélia, além de ingressar nas fileiras do PT, vai nos representar como candidata em uma das mais importantes cidades da Bahia, que é Ilhéus. Então sejam bem-vindas, é um momento de orgulho e alegria para o PT Bahia. E estou certo que as novas e novos filiados se unem a nós para somar na luta do PT por mais desenvolvimento para nosso Estado e por mais inclusão social”.

A secretária da Educação e pré-candidata a prefeita de Ilhéus, Adélia Pinheiro, disse que sempre se identificou com o partido na sua trajetória, destacou a importância da luta das mulheres para ocupar os espaços de poder e demonstrou confiança para transformar a “atual realidade” de Ilhéus que, segundo ela, tem grande potencial, beleza, riqueza, história e um conjunto de investimentos do Estado. “Meu coração diz que é uma boa decisão num bom momento”, afirmou Adélia, sobre concorrer à Prefeitura.

Roberta Santana, titular da Secretaria da Saúde, disse que foi bem recebida não apenas pelo PT como também pelo projeto de Jerônimo Rodrigues, Jaques Wagner, Rui Costa e Lula na Bahia. “Fui acolhida há 18 anos quando decidi fazer parte desse projeto político. Preciso dizer, de forma muito clara aqui, das lideranças que me ensinaram e que eu queria registrar, em nome do governador Jerônimo Rodrigues, que me mostrou também e possibilitou dizer que as mulheres podem ser muito maiores do que a gente acha que a gente é”, disse Roberta, ao ressaltar que a decisão pela sua filiação ao PT era pessoal e era um ato de filiação e não de eleição.

Secretária de Mulheres do PT, Liliane Oliveira afirmou que a filiação das secretárias de Estado é uma honra para o PT, sobretudo para a luta das mulheres. “Uma alegria recebê-las como novas filiadas. A gente tem construído cada vez mais o processo de fortalecimento das mulheres no PT e vocês duas se juntarem a esse nosso time deixa a gente com mais força para as disputas, com mais garra. Sigamos juntas nas lutas, que não serão poucas”, disse a Liliane.

