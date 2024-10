Secretário de Cultura enaltece criação de empresa audiovisual baiana: “Inclusão e geração de emprego”

Em solenidade realizada na manhã desta terça-feira (8), no gabinete do governador Jerônimo Rodrigues, foi encaminhado para a Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) projeto de Lei para criação da Bahia Filmes, primeira empresa estadual do audiovisual do país.

No ato estavam presentes, além do mandatário estadual, a ministra da Cultura Margareth Menezes e o secretário de Cultura Bruno Monteiro que comentou sobre a importância do empreendimento cultural no estado.

“Na primeira metade da nossa gestão, já estamos cumprindo o compromisso assumido e enviando esse projeto para a AL-BA, que é um passo fundamental para o desenvolvimento do estado e para a cultura. Não estamos sendo somente o primeiro estado do país a criar uma empresa audiovisual, a Bahia se coloca em uma posição estratégica no projeto de desenvolvimento do estado: com inclusão e geração de emprego,” explicou o gestor.