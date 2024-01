Secretário de Mudanças Climáticas pede demissão a Ricardo Nunes

Afonso Braga/Câmara Municipal de São Paulo

1 de 1 Imagem colorida de Gilberto Natalini. Ele é um homem branco, de barbas e cabelos brancos. Está de terno, sorrindo e acenando com a mão esquerda – Metrópoles – Foto: Afonso Braga/Câmara Municipal de São PauloSão Paulo — O secretário de Mudanças Climáticas da Prefeitura, Gilberto Natalini, pediu demissão ao prefeito Ricardo Nunes (MDB) em uma conversa que ambos tiveram na noite desta quinta-feira (4/1). Natalini disse ao prefeito que havia aceitado a oferta para se dedicar a um projeto no setor privado. A demissão foi aceita por Nunes.

O secretário ficou quatro meses no cargo. Ele assumiu o posto após a demissão de Antonio Pinheiro Pedro, que deixou o posto depois que o Metrópoles divulgou um de seus discursos, em que ele afirmou que o planeta “se salva sozinho” do aquecimento global. Ele também minimizou a responsabilidade do ser humano sobre o atual momento de aumento da concentração de gases do efeito estufa na atmosfera.

Natalini é um ex-militante estudantil preso e torturado pela ditadura militar. Ele foi vereador pelo PSDB e pelo PV e ocupou o cargo de secretário do Verde e do Meio Ambiente na gestão João Doria. Na época, ele havia criado uma saia-justa ao antigo prefeito, ao questionar a emissão de licenças para um grande empreendimento imobiliário às margens da Rodovia Raposo Tavares.

No loteamento político da Prefeitura, a pasta de Mudanças Climáticas é tida como uma cota pessoal do prefeito. Nunes conversou, na tarde desta sexta-feira (5/1), com o desembargador aposentado José Renato Nalini, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que aceitou assumir o cargo tão logo a saída de Natalini seja oficializada.

Nalini foi secretário estadual da Educação na gestão de Geraldo Alckmin (PSB), na época no PSDB.

Nunes terá de promover uma minirreforma de seu secretariado ainda no primeiro semestre, diante da possível saída de três titulares: Carlos Bezerra Júnior (PSDB), da Assistência Social, e Aline Torres (MDB), da Cultura, devem disputar a Câmara Municipal. Já Marta Suplicy é cotada para participar da campanha de Guilherme Boulos (PSol) contra o atual prefeito.

