Secretário de Obras de Dias d’Ávila é acusado de atropelar e causar morte de jovem de 24 anos

Um jovem, de 24 anos, morreu em consequência de um acidente em Dias d’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O jovem teve a morte cerebral confirmada nesta quarta-feira (6), após mais de oito dias internado no Hospital Geral de Camaçari, na mesma região. O velório ocorre nesta quinta-feira (7) na Associação Comercial, no bairro do Entroncamento, em Dias d’Ávila.

Testemunhas e familiares da vítima acusam o secretário de obras do município de Dias Ávila, identificado como Paulo Roberto Carneiro, de ter causado o acidente. O jovem, que estava em uma motocicleta, foi atingido pela caminhonete dirigida por Carneiro, que teria feito uma manobra sem sinalizar.

André Hugo Santos de oliveira trabalhava com o pai, André Luiz, dono do famoso restaurante ‘Delícias do Nordeste’, localizado às margens da BA-093 que corta a cidade.

O Bahia Notícias entrou em contato com a família da vítima, um dos familiares que afirmou ter certeza que o condutor do veículo era o secretário e pediu o anonimato devido temer represálias da prefeitura.