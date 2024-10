Secretário de Saúde de Guanambi alerta para aumento de casos de Covid-19

O município de Guanambi registrou um crescimento nos casos confirmados de Covid-19. Só em setembro, foram 25 novos diagnósticos na cidade, conforme dados da Secretaria de Saúde do Estado. O número reflete a tendência estadual, que já contabiliza mais de 20 mil casos, em parte devido à negligência na adesão à terceira e quarta doses da vacina.

O secretário de saúde de Guanambi, Edmilson Júnior, em entrevista ao site Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, ressaltou que, após o período crítico da pandemia, muitas pessoas abandonaram as medidas preventivas. “A população precisa se recordar que foi só após a chegada da vacina que conseguimos controlar a Covid-19. Graças à imunização, houve um controle expressivo dos casos, mas, com o passar do tempo, muitos perderam o receio da doença e o hábito de se proteger”, destacou o secretário.

O secretário apontou uma queda significativa na procura pela vacina desde o ano passado, o que preocupa as autoridades de saúde locais. Em resposta ao cenário, ele convocou os moradores a se dirigirem aos postos de saúde e completar o esquema vacinal. “A vacinação continua sendo uma ferramenta essencial para a prevenção da Covid-19”, concluiu o secretário, reforçando a importância da imunização para conter a proliferação do vírus.