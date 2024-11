Secretário de segurança de capital brasileira elogia Hitler em áudio vazado: “Eu queria ser um terço daquele líder”

Em outro momento, o secretário associou o sucesso econômico do país europeu ao ditador, bem como afirmou que gostaria de ser “um terço daquele líder”. “A Alemanha é a potência que é hoje graças ao Hitler. Estrategista, um cara inteligente, foi um ditador sim […] conquistou o que conquistou graças às estratégias e à inteligência dele”, afirmou.

Na ocasião, Anderson teria mencionado o ditador alemão para se defender após um vídeo de sátira comparando-o a Hitler circular. “Infelizmente, quando mexe com pessoas, seres humanos, cada um pensa de um jeito. Eu tenho a minha consciência, fizeram até um videozinho meu aí na internet chamando de Hitler. Eu até admiro Hitler, porque foi um cara inteligente”, afirmou o secretário.

A gravação teria acontecido no começo do ano, durante uma reunião convocada pelo secretário, que também é membro da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Campo Grande. O período em que o áudio foi gravado estava marcado por protestos da classe por melhorias salariais.

Um áudio divulgado nas redes sociais apresenta, supostamente, o secretário especial de Segurança e Defesa Social de Campo Grande (Mato Grosso), Anderson Gonzaga da Silva Assis, elogiando a liderança do ditador nazista alemão Adolf Hitler, durante reunião com membros da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da cidade.

IMPLICAÇÕES LEGAIS

Procuradas pelo portal G1, as assessorias de imprensa da prefeitura de Campo Grande e da Guarda Civil Metropolitana não deram retorno, bem como o próprio secretário. Conforme o Ministério Público do Mato Grosso do Sul (MP-MS), ainda não há investigação policial sobre o ocorrido.

Segundo a legislação brasileira, qualquer manifestação ou promoção de ideologias que incentivem o ódio, a violência ou a discriminação, especialmente quando relacionadas ao regime nazista, é crime, com uma pena de reclusão de 1 a 3 anos, além de uma multa; ou reclusão de 2 a 5 anos e multa, se o crime for cometido em publicações ou meios de comunicação social.