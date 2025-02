Secretário de Trump vai à América Latina para fortalecer laços, discutir imigração e visitar Canal do Panamá

O novo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, escolheu a América Latina como o local de sua primeira missão oficial, sinalizando que a região terá um papel central na administração de Donald Trump. A viagem, que se estenderá por seis dias, incluirá paradas em países como Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala e República Dominicana, todos considerados aliados estratégicos pelos EUA.

Durante sua passagem, Rubio abordará questões relevantes, como a disputa em torno do Canal do Panamá, a crescente influência da China na região e as políticas de imigração. A presença significativa de imigrantes em situação irregular provenientes desses países nos Estados Unidos é uma preocupação central, especialmente para a política de deportação em massa proposta por Trump.

A jornada começará no Panamá, onde Rubio se reunirá com o presidente José Raul Molino e fará uma visita ao Canal do Panamá. O enviado da Casa Branca, Claver-Carone, ressaltou a necessidade de discutir a presença chinesa no canal e a segurança regional, temas que são cruciais para a estratégia dos EUA na América Latina.

Em El Salvador, o secretário se encontrará com o presidente Nayib Bukele para tratar de um acordo que permita a recepção de imigrantes deportados. Na sequência, Rubio se reunirá com o presidente da Costa Rica, Rodrigo Chaves, para discutir um entendimento semelhante, reforçando a colaboração entre os países.

Na Guatemala, o foco das conversas será a ampliação do diálogo sobre imigração e a luta contra a influência da China. A viagem de Rubio culminará na República Dominicana, que tem sido um destino para repatriados do Haiti. Claver-Carone destacou a importância de fortalecer os laços de cooperação com essas nações durante a visita.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA