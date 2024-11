Secretário envolvido em acidente que matou jovem em Dias D’Ávila é exonerado da prefeitura

A prefeitura de Dias d’Ávila exonerou o secretário de Obras e Serviços Públicos, Paulo Roberto Carneiro, conhecido como Beto, após o envolvimento dele em um acidente que resultou na morte do jovem André Hugo dos Santos de Oliveira, de 24 anos. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (6) e ocorre em meio à investigação do caso, que gerou grande repercussão na comunidade local.

O acidente aconteceu no último dia 31 de outubro, na Avenida Raul Seixas, quando o carro oficial da prefeitura, dirigido por Beto, colidiu com a motocicleta de André Hugo. O jovem foi lançado ao chão, sofrendo uma lesão grave na cabeça. Testemunhas afirmam que o secretário, após descer do veículo e observar a vítima no chão, teria saído sem prestar socorro. O pai da vítima, que estava próximo ao local, foi o responsável por levar o jovem para atendimento médico.

Uma testemunha relatou ao Mais Região, parceiro do Bahia Notícias, que Beto havia saído de um churrasco no bairro Lessa Ribeiro momentos antes do acidente, em direção à sua casa, que fica a poucos metros do local do impacto. A

André Hugo, que não possuía habilitação conforme os registros da polícia, foi atendido inicialmente na UPA de Dias d’Ávila, mas, devido à gravidade das lesões, foi transferido ao Hospital Geral de Camaçari, onde entrou em coma e faleceu na quarta.

Em nota oficial, a prefeitura lamentou o ocorrido, solidarizou-se com os familiares e afirmou que está aguardando as investigações para tomar as providências cabíveis. A administração também repudiou o que chamou de “proliferação de informações falsas” nas redes sociais.

O delegado Euvaldo Costa, titular da 25ª Delegacia Territorial de Dias d’Ávila, informou que a polícia já apreendeu o veículo envolvido no acidente para perícia e está analisando imagens de câmeras e depoimentos de testemunhas. Paulo Roberto Carneiro, que registrou a ocorrência no dia seguinte ao acidente, ainda será ouvido como parte do inquérito.