Secretários de Educação pedem mudança nas datas da Copa do Brasil para não interferir no enem

Os secretários de educação dos estados brasileiros estão se mobilizando para solicitar à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) uma alteração nas datas ou horários das finais da Copa do Brasil. As partidas estão agendadas para os dias 3 e 10 de novembro, e a preocupação é que esses jogos interfiram na realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que contará com a participação de 4,3 milhões de estudantes neste ano. A principal preocupação gira em torno do impacto que as aglomerações geradas pelos jogos podem ter sobre a presença dos alunos nas provas. Cidades como Belo Horizonte e Rio de Janeiro são especialmente citadas, pois o deslocamento dos estudantes pode ser dificultado devido ao aumento do fluxo de pessoas. O Ministério da Educação (MEC) já manifestou apoio à iniciativa, ressaltando a complexidade logística que envolve a aplicação do Enem.

As finais da Copa do Brasil foram programadas com a primeira partida no Rio de Janeiro e a segunda em Belo Horizonte, ambas com início às 16 horas. Em contrapartida, o Enem terá os portões abertos a partir das 12 horas, com a duração das provas se estendendo até aproximadamente 19 horas. Essa sobreposição de horários pode gerar um cenário complicado para os estudantes. Os números de inscritos para o Enem são expressivos, com quase 300 mil jovens no Rio de Janeiro, cerca de 400 mil em Minas Gerais e 645 mil em São Paulo. Diante desse cenário, a solicitação dos secretários estaduais visa garantir que os alunos possam participar do exame sem enfrentar obstáculos adicionais, como o trânsito intenso e a dificuldade de acesso aos locais de prova.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA