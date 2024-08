Sedado e estável, zagueiro do Nacional seguirá internado em São Paulo

Reprodução

1 de 1 Juan Izquierdo, zagueiro do Nacional, caiu desacordado em campo – Foto: ReproduçãoO Nacional atualizou os torcedores sobre a situação do zagueiro Juan Izquierdo, substituído do duelo contra o São Paulo após sofrer arritmia cardíaca. O clube informou que o defensor está sedado, estável e que permanecerá em observação por pelo menos mais três dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Veja o comunicado do Nacional:

“A situação de Juan Izquierdo: segundo informações dos médicos assistentes do Hospital Albert Einstein de San Pablo, Juan está estável devido à arritmia cardíaca. Ele permanece sedado no CTI, onde continuará em observação pelo menos nas próximas 72 horas.”

Situación de Juan Izquierdo:

De acuerdo con la información brindada por los médicos tratantes del Hospital Albert Einstein de San Pablo, Juan se encuentra estable de su arritmia cardíaca. Permanece sedado en CTI, donde continuará bajo observación durante las próximas 72 horas… pic.twitter.com/DljNbf4Xtz

— Nacional (@Nacional) August 23, 2024

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias de esportes e receber notificações em tempo real?