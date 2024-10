Sede da final da Libertadores pode mudar em caso de duelo Brasileiro? Entenda

A grande final da Copa Conmebol Libertadores está se aproximando e, com os resultados dos confrontos das semifinais, a possibilidade de um novo duelo entre equipes brasileiras se tornou ainda mais concreta. Após as goleadas do Atlético-MG e do Botafogo por 3 a 0 e 5 a 0, respectivamente, surgiram questionamentos sobre a logística dos torcedores brasileiros que precisariam viajar para Buenos Aires, na Argentina, no dia 30 de novembro, para a final única.

A final única, implementada pela Conmebol desde 2019 tanto para a Libertadores quanto para a Sul-Americana, gerou debates sobre a viabilidade de sediar um confronto entre equipes brasileiras em outro país. Conforme apurou a Rádio Itatiaia, de Minas Gerais, a Conmebol não tem planos de alterar a sede da final, mesmo com a possibilidade de um duelo entre Atlético-MG e Botafogo. Uma mudança de local só seria considerada em caso de imprevistos de ordem política, como ocorreu em 2019, quando a final saiu de Santiago, no Chile, e foi realizada em Lima, no Peru.

É importante lembrar que, em 2021, Palmeiras e Flamengo disputaram a final no Centenário, em Montevidéu, no Uruguai e em 2022, o Flamengo enfrentou o Athletico Paranaense em Guayaquil, no Equador. Em ambas as ocasiões, não houve solicitação para mudar a sede da partida.