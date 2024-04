Segmento de alimentação abre oportunidades às empresas no Ceará

Saúde, bem-estar e inovação também impulsionam empreendedores no Estado, segundo o Sebrae

No Ceará, o segmento de alimentação se destaca em termos de oportunidades para pequenos negócios. São mais de 48.200 empresas abertas ligadas ao ramo no Estado, sendo a maior parte restaurantes (22.842), informou o Sebrae ao Poder Empreendedor.

Abrir um restaurante em casa foi a alternativa encontrada pela microempreendedora individual Ilza Vasconcelos há 29 anos para conseguir uma renda extra e melhorar a sua saúde mental. Especialista em venda de comidas típicas, a cozinheira conta que impulsionou o seu negócio depois que conseguiu um microcrédito para comprar um freezer.

“Eu não tinha capital para movimentar o negócio. Eu pedi emprestado, mas ninguém emprestava porque não acreditava que poderia dar certo. Deu certo e há 29 anos eu vendo pratinho [comida típica do Ceará] na minha casa”, disse Ilza, de 69 anos, ao Poder Empreendedor.

Além do segmento de alimentação, empresas relacionadas à saúde e bem-estar e inovação também estão pujantes no Estado. De acordo com o Sebrae Ceará, com base em dados de 2022, há 440 startups mapeadas no Estado, responsáveis por mais de 35.000 empregos diretos e indiretos.

A maior parte (57) das startups cearenses pertence ao segmento de saúde e bem-estar. Na sequência, estão as de educação (46) e varejo (44).

De acordo com o articulador da Unidade de Inteligência Estratégica do Sebrae-CE Felipe Melo, o setor de tecnologia da informação no Estado cresce acima da média nacional devido a inúmeros fatores. O especialista afirma que as regiões Sul e Sudeste já passaram por essa fase de aceleração, que chega agora no Ceará.

“Existe uma oportunidade de crescimento para tecnologia da informação para os pequenos negócios. Há uma grande margem porque basicamente todos os serviços de infraestrutura são de pequenos negócios. Os serviços de suporte são de pequenos negócios. A maioria das empresas de programação no Ceará que abriram recentemente são de pequenos negócios”, afirmou.

O consultor do Sebrae-CE disse que os empreendedores devem somar suas habilidades com as oportunidades de negócio, que não necessariamente precisam estar em alta.

“Se a gente for olhar para onde todo mundo está apontando, o maior volume de empresas que está abrindo, por exemplo, pode ser que quando essa pessoa entre nesse mercado, ele já esteja saturado e a onda já tenha passado”, afirmou.

O Ceará tem 652,5 mil empresas, das quais 88,3% são pequenos negócios. Desse total, mais da metade são MEIs.

Crédito A empreendedora Atelânea Lima, de 36 anos, começou a trabalhar vendendo produtos de beleza em 2012. A empresária, que é MEI, percebeu a oportunidade no mercado depois de trabalhar com a venda de móveis.

“Eu vi uma oportunidade de alta lucratividade. Já era um mercado promissor”, disse ao Poder Empreendedor.

Sem recursos financeiros para começar um novo negócio, Atelânea conseguiu um empréstimo de R$ 300 com o Banco do Nordeste para comprar as mercadorias. Ela conta que com o investimento conseguiu um retorno de R$ 3.000.

“Eu não tinha cartão de crédito, não tinha cheque. Eu estava com restrição no nome. Naquela oportunidade, eu vi uma luz de desenvolver meu negócio”, afirmou.

Divulgação

Atelânea Lima é consultora de beleza desde 2012. Na imagem, a empreendedora participa de feira do empreendedor do Banco do Nordeste

Cabeleireiros e manicures foram os profissionais do setor de serviços que mais buscaram empréstimos no BNB (Banco do Nordeste) em 2023. De acordo com a instituição financeira, 81.000 clientes conseguiram crédito por meio do Crediamigo, programa de microcrédito produtivo orientado para empreendedores formais e informais.

O BNB registrou 264,7 mil clientes ligados ao setor de serviços ano passado. Já os empreendedores do comércio que buscaram crédito no banco em 2023 somam 1,7 milhão. A maior parte dos comerciantes trabalha com atividades ligadas à compra e venda de roupas e agasalhos.

Segundo o diretor de Negócios do BNB, Anderson Possa, o banco emprestou R$ 9,3 bilhões para pequenos empreendedores do comércio e R$ 1,1 bilhão para empresários do setor de serviços por meio do Crediamigo em 2023. Foram 3,6 milhões de operações contratadas, totalizando R$ 10,6 bilhões em empréstimos.

“O Crediamigo pode ser contratado por empresa ou por pessoa física que ainda nem tem empresa constituída. Vai de R$ 500 a R$ 20.000 o valor do empréstimo”, disse ao Poder Empreendedor.

Exportação A indústria da transformação foi responsável por 88,8% das exportações do Ceará em 2023. No Estado, ferro, aço e calçados lideraram as vendas ao exterior.

Segundo o Ipece (Instituto de Pesquisa e Estratégica Econômica do Ceará), as exportações do Estado caíram 13,1% em 2023, somando R$ 2 bilhões ante a R$ 2,3 bilhões no ano anterior.

RAIO-X DO CEARÁ Saiba mais dados sobre o Estado:

PIB em 2021 – R$ 194,9 bilhões; população – 8,8 milhões de pessoas; rendimento mensal médio de cada cidadão – R$ 1.166; salário mínimo – R$ 1.412. TENDÊNDIAS NOS ESTADOS Leia mais sobre as tendências de negócios nos Estados:

Mato Grosso – setor de alimentos cria cadeia ao pequeno empresário; Rio Grande do Norte – setor de energia domina os negócios; Santa Catarina – se destaca com ecossistema de inovação e tecnologia.