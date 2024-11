Segredos do Exército de Terracota: O que os arqueólogos descobriram

O enorme Exército de Terracota da China, encontrado em Xi’An, é uma das descobertas arqueológicas mais famosas do mundo moderno. A enorme coleção de estátuas de argila ficou escondida sob a terra por mais de 2.000 anos até sua redescoberta por acaso em 1974. Isso e a descoberta do túmulo do primeiro imperador da China ajudou a preencher inúmeras lacunas na história da China Antiga e na história mundial em geral. As revelações fascinantes que cercam sua criação e descoberta, e as lições que nos ensinaram, são realmente surpreendentes.

Intrigado? Na galeria, saiba tudo sobre os lendários e misteriosos guerreiros de terracota da China.

