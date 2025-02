Seguem internadas duas passageiras do ônibus atingido por avião em SP

São Paulo — A Secretaria da Saúde do estado de São Paulo informou, no fim da tarde deste domingo (9/2) que Edinê Soares Gomes Chaves, uma das passageiras do ônibus que foi atingido pelo avião de pequeno porte que caiu na Avenida Marquês de São Vicente, na zona oeste de São Paulo, na última sexta-feira (7/2), continua internada.

Segundo a pasta, ela está em estado estável. Edinê é uma das duas passageiras que continuam hospitalizadas após o acidente. A outra está em um hospital particular e não teve informações sobre o seu estado de saúde divulgadas. Outras oito pessoas já receberam alta.

Ao todo, o acidente deixou dois mortos e dez feridos.O advogado gaúcho Márcio Louzada Carpena, copiloto e dono do avião, e o piloto Gustavo Carneiro Medeiros foram identificados como as vítimas fatais da tragédia. Os dois foram velados neste domingo no Rio Grande do Sul.

Queda de avião na Barra Funda

A aeronave de pequeno porte caiu próxima aos centros de treinamento do Palmeiras e do São Paulo.

O avião, um modelo King Air F-90 com capacidade para oito passageiros, decolou do aeroporto Campo de Marte, na zona norte da capital, com o piloto e o advogado, e tinha como destino a cidade de Porto Alegre (RS).

A aeronave, de prefixo PS-FEM, estava registrada no nome da empresa Máxima Inteligência Operações Estruturadas e Empreendimentos, e atingiu um ônibus da viação Santa Brígida, que ficou em chamas.

Dez pessoas que estavam em solo ficaram feridas. Duas seguem internadas.

A Avenida Marquês de São Vicente foi totalmente bloqueada, nos dois sentidos, e liberada depois de horas.

A Polícia Científica de São Paulo e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) realizaram perícia na região.

1 de 24 Vista aérea de área na Barra Funda onde houve queda de avião Prefeitura de SP/Reprodução 2 de 24 Vista aérea de área na Barra Funda onde houve queda de avião Reprodução 3 de 24 Rodrigo Freitas/Metrópoles 5 de 24 Vítima do ônibus após queda de avião na Barra Funda Redes Sociais/Reprodução 6 de 24 Avenida Marquês de São Vicente após queda do avião Reprodução 7 de 24 O avião que caiu nesta manhã tinha como destino Porto Alegre Reprodução/ 9 de 24 Câmera da SmartSamp registra queda de avião em São Paulo Prefeitura de SP/Reprodução 10 de 24 Avenida Marquês de São Vicente Prefeitura de SP/Reprodução 12 de 24 Advogado Márcio Louzada Carpena 13 de 24 Marcio Louzada Carpena faleceu na queda de avião em São Paulo. Ele é advogado e empresário. Reprodução / Redes sociais 14 de 24 A aeronave pertence à Máxima Inteligência Operações Estruturadas e Empreendimentos, empresa de gestão empresarial Globoplay/Reprodução 15 de 24 Instagram/Reprodução 16 de 24 Instagram/Reprodução 17 de 24 O avião caiu na avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, bairro da zona oeste de São Paulo Globoplay/Reprodução 18 de 24 Reprodução/TV Globo 19 de 24 Segundo informações, um motoqueiro e uma senhora que estavam dentro do veículo foram feridos no acidente Globoplay/Reprodução 20 de 24 Reprodução/Globoplay 21 de 24 Reprodução/Globoplay 22 de 24 Reprodução/ Redes Sociais 23 de 24 O ônibus ficou destruído TV Globo/Reprodução 24 de 24 Reprodução/ Globoplay

Novas imagens do acidente

A câmera de um ônibus registrou o momento em que o veículo foi atingido por avião após queda na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, nessa sexta-feira (7/2). A aeronave caiu na Avenida Marquês de São Vicente, por volta das 7h20.

As imagens da SPTrans mostram quando os passageiros começaram a descer do coletivo terrestre. É possível ouvir pessoas gritando e ver feições de desespero.

Inquérito policial

Um inquérito policial foi aberto no 23º Distrito Policial, em Perdizes, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP). A pasta informou que o motorista do ônibus atingido pelo avião, os passageiros e o condutor de uma motocicleta, com idades entre 30, 42, 56, 60 e 61 anos, foram socorridos e levados aos hospitais NotreDame, Santana, Vila Penteado, Cândido Portinari, Barra Funda e à Santa Casa. Um homem de 35 anos dispensou atendimento médico.

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) acompanhará a investigação. De acordo com a instituição, em breve, um promotor será designado para participar da apuração das causas do acidente.