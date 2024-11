Segunda casa: Péricles pode ganhar título de cidadão baiano da AL-BA

“Salvador sempre teve grande importância na vida e carreira de Péricles, tanto que, em 2019, gravou o DVD “Mensageiro do Amor”, o primeiro audiovisual com sua produtora “Faria’s Produções”, para um público de mais de 30 mil pessoas na Arena Fonte Nova. Salvador também foi o local escolhido para a gravação da primeira edição do projeto “Voz da Consciência”, em 2023, feito especialmente para o mês da Consciência Negra.”

Na justificativa dada pelo deputado para conceder o título ao cantor, é frisado a relação próxima que Péricles tem com a Bahia, citando projetos do pagodeiro que tiveram Salvador como cenário.

O cantor Péricles está a poucos passos de se tornar um cidadão baiano, pelo menos aos olhos da Assembleia Legislativa da Bahia. Apaixonado pelo estado, o sambista pode ganhar o título da Alba após uma proposta feita pelo deputado Luciano Simões Filho (União Brasil), que foi encaminhada à Comissão Diretora no dia 18 de novembro.

O título honorífico não dá direitos ao artista, mas reconhece trabalhos relevantes prestados ao estado. Péricles já revelou em diversas ocasiões que a relação com a Bahia vai além do que faz nos palcos. O artista afirma que se sente em casa em Salvador.

“A minha relação com a Bahia como um todo, mas principalmente com Salvador é sempre de pertencimento e acolhimento. É como se fosse uma grande família, onde eu era um filho que há muito tempo estava longe e que depois voltou para casa. A Bahia foi a primeira capital do Brasil, o samba saiu de lá, então tanto o estado quanto a capital são o ponto de partida para tudo o que a gente é hoje”, disse uma época.

A última passagem do artista pela cidade foi em outubro, com o projeto ‘Pagode do Pericão’, que aconteceu na Arena Fonte Nova, e levou uma multidão para o espaço.