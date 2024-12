Segunda edição da Corrida Ouro Negro acontece em Madre de Deus neste domingo

No próximo domingo (29), acontecerá a última corrida de 2024 organizada pela Federação Bahiana de Atletismo (FBA). A segunda edição da Corrida Ouro Negro terá dois percursos, um de 5km e outro de 10km, em frente à Câmara de Vereadores de Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador.

A prova começa às 6h em abertura oficial com apoio da Sudesb. O percurso vai dar a largada às 7h e pretende passar pela orla da cidade.

A cerimônia de premiação e o fechamento do evento estão previstos para acontecer entre as 9h e 10h e, provavelmente, contará com cerca de 600 competidores.