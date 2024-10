Segunda vítima de tiroteio na Avenida Brasil dormia no ônibus a caminho do trabalho

Foi confirmada a segunda vítima do tiroteio na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, na tarde desta quinta-feira (24). Renato Oliveira, de 48 anos, foi atingido na cabeça enquanto se deslocava para o trabalho dentro de um ônibus. Segundo amigos, ele estaria dormindo no momento dos disparos. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Federal de Bonsucesso, mas não sobreviveu aos ferimentos. Renato residia em Nova Iguaçu e era funcionário de uma empresa que prestava serviços à Marinha.

“Estávamos indo para o trabalho e o meu amigo estava cochilando. Quando passávamos pela Cidade Alta, o Caveirão (carro blindado) entrou e os bandidos começaram a dar tiro em cima dele. O tiro bateu no ônibus e atingiu o meu amigo na cabeça. Eu olhei para trás e vi o sangue saindo da cabeça dele”, disse um amigo de Renato a TV Globo sobre o ocorrido.

“A nossa vida é um piscar dos olhos. [Ele] Tem [2] filhos. E quem vai sustentar os filhos dele? Poderia ter sido eu. Eu estava no banco da frente. É muita tristeza, revolta. A bandidagem sai atirando. A vida de um pai de família e agora? A gente fica sem chão. Ele estava dormindo e nem viu que foi alvejado”, disse o amigo.

Outra vítima do incidente foi o motorista de aplicativo Paulo Roberto de Souza, de 60 anos. Ele também foi baleado na cabeça durante a troca de tiros e, ao ser encaminhado ao Hospital Moacyr do Carmo, já chegou sem vida.

Além das fatalidades, o tiroteio deixou quatro pessoas feridas. Geneilson Eustáquio Ribeiro, de 49 anos, que se encontrava em estado gravíssimo após ser atingido na cabeça, também veio a óbito. Um traficante de 27 anos também foi ferido e está internado sob custódia policial. Duas outras vítimas do tiroteio já receberam alta médica e não correm mais risco.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias