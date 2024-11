Segundo acidente em 24 horas: mulher morre após colisão em trecho da BA-046 em Milagres

Uma mulher morreu em um acidente em trecho da rodovia BA-046, perto do povoado de Jacaré, na tarde desta quinta-feira (14) no município de Milagres, na região do Vale do Jiquiriçá. É o segundo acidente em menos de 24 horas, até o momento não há informações sobre o número de feridos.

Segundo informações apuradas pelo Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, uma picape teria feito uma conversão e chegou a virar. Depois se envolveu na batida com o carro preto que capotou. Com o impacto, a mulher, companheira do motorista da Strada, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

As vítimas seriam naturais de Amargosa, na mesma região. A Polícia Rodoviária Estadual da região foi acionada e deve apurar as causas do acidente, o segundo do dia na região de Milagres. Pela manhã, na BR-116, duas pessoas morreram em uma colisão entre uma carreta, um caminhão e um carro.