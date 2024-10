Segundo Ana Paula Valadão, Aline Barros não quis participar de grupo de cantoras no WhatsApp

Durante sua participação no podcast de Alex Balaio, a cantora gospel Ana Paula Valadão fez comentários sobre a colega Aline Barros, ressaltando a diferença de estilos e a personalidade discreta da cantora.

Ana compartilhou que Aline optou por não participar de um grupo de WhatsApp criado para cantoras gospel, um sinal do seu perfil mais reservado. “Ela sempre foi muito discreta… talvez por isso não tivemos tanto contato”, afirmou Ana, mencionando ainda que admirava esse lado da colega e até desejaria ter um pouco mais desse traço.

Ana Paula Valadão é conhecida como líder de louvor e pela influência no estilo de adoração contemporânea, fundadora do Ministério Diante do Trono. Já Aline Barros é uma das maiores cantoras gospel do Brasil, ganhadora de diversos prêmios e conhecida por popularizar a música gospel com canções que alcançam públicos diversos, sempre mantendo uma postura reservada.

