Segundo dia do Enem tem 30,6% de abstenção, menor dos últimos anos

O ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palácios, apresentaram, neste domingo (10/11), o balanço preliminar do segundo dia de aplicação das provas do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem).

A taxa de abstenção ficou em 30,6%, a menor dos últimos anos para o segundo dia de provas. Em 2023, foi de 32% e, em 2022, de 32,1%. A taxa de presença, portanto, foi de 69,4%.

Camilo Santana avalia que a média de abstenção tem se mantido, ao longo do anos, e diz que pretende avaliar melhor os dados. Para ele, a diminuição foi “pequena ainda”. “Meu grande objetivo é saber, agora, a taxa [de abstenção] dos alunos matriculados neste ano no Ensino Médio, tanto nas escolas da rede pública, quanto da privada”, expôs o ministro.

No comparativo entre os estados, a maior abstenção do segundo dia de provas do Enem foi registrada no Amazonas (44,7%), seguido de Mato Grosso (35,7%), Acre (35,5%) e Amapá (34,7%). A menor taxa foi registrada no Ceará (24,3%).

O caderno de provas deste domingo foi composto por 90 questões, divididas em dois blocos temáticos: 45 de ciências da natureza (química, física e biologia) e 45 de matemáticas e suas tecnologias.

Números do Enem

Ao todo, o Enem foi aplicado, neste domingo, em 10 mil locais espalhados por 1.753 municípios do Brasil. Os dados consolidados do Enem 2024 serão anunciados em 13 de janeiro de 2025, juntamente com os resultados individuais.

Conforme o edital, o prazo para solicitar a reaplicação da prova, para quem faltou por problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas, será de 11 a 15 de novembro. Nesses casos, a prova poderá ser feita nos dias 10 e 11 de dezembro.

Confira números do Enem 2024:

1.753 municípios de aplicação;

Cerca de 10 mil locais de prova;

10 mil coordenações de aplicação;

140 mil salas de prova;

Mais de 500 mil colaboradores;

Cerca de 9 milhões de provas impressas;

18 cadernos de provas diferentes;

Mais de 300 milhões de páginas impressas;

65 mil malotes de provas.

Segundo dia de provas do Enem

Neste domingo, os portões dos locais de prova foram fechados às 13h e os cadernos de questões foram entregues aos candidatos às 13h30, com duração de 5 horas para responder o exame e preencher o gabarito. A aplicação, portanto, foi encerrada às 18h30.

Na primeira etapa do Enem, ocorrida no domingo (3/11), os candidatos também responderam 90 questões, mas das áreas de linguagens (língua portuguesa, literatura e língua estrangeira) e ciências humanas (história, geografia, filosofia e sociologia), além da redação, cujo tema foi “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”.

O nível de presença dos candidatos, na etapa anterior, havia sido de 73,4% dos mais de 4,3 milhões de inscritos. Esse percentual foi 1,5% acima da presença registrada no primeiro dia do Enem em 2023, quando 71,9% dos incritos estiveram nos locais de prova.

Porta de entrada para o ensino superior

O Enem funciona hoje como a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil. A nota obtida no exame pode ser utilizada para ingressar nas universidades, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Programa Universidade para Todos (Prouni).

Tanto instituições públicas, quanto privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. As notas servem, ainda, de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados podem ser aproveitados, ainda, por quem tem interesse em estudar em instituições de Portugal que possuem convênio com o Inep.