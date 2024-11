Segundo dia do Enem tem questões sobre vacina contra a Covid-19 e microplásticos

O segundo dia do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024 trouxe questões que abordaram temas contemporâneos, como a vacina contra a Covid-19, além de uma tirinha da cartunista Laerte. A prova, composta por 90 questões, dividiu-se em 45 perguntas de matemática e 45 de ciências da natureza. Segundo especialistas, o exame não apresentou um alto grau de dificuldade. Os gabaritos oficiais seriam divulgados em 20 de novembro, mas o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que eles serão antecipados. Será possível acessá-los na seção “Provas e Gabaritos” do portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O resultado individual sairá em 13 de janeiro de 2025. A partir dessa data, os candidatos poderão consultar suas notas na Página do Participante do Enem.

Questões de geometria foram baseadas em situações do cotidiano dos alunos, e a prova abordou também temas financeiros, que são relevantes para a faixa etária dos participantes. Em ciências da natureza, os candidatos enfrentaram tópicos sobre reciclagem de alumínio, microplásticos e agrotóxicos. A prova de química foi considerada bem elaborada, com foco em questões ambientais, enquanto em biologia os estudantes responderam sobre doenças e o impacto do crescimento urbano em áreas sem saneamento básico.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA