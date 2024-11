Segundo lote de ingressos para a final da Copa Libertadores começam a ser vendidos nesta terça-feira

A Conmebol informou que a partir de terça-feira (5), às 12h (horário de Brasília), estará disponível o segundo lote de ingressos para a final da Copa Libertadores. O confronto entre Botafogo e Atlético-MG está marcado para o dia 30 de novembro, no Estádio Monumental de Núñez, localizado em Buenos Aires. Na quarta-feira, a venda será exclusiva para as torcidas dos dois clubes finalistas, que terão a liberdade de estabelecer suas próprias diretrizes de comercialização. Os ingressos foram organizados em três categorias distintas, cada uma com preços variados. A primeira categoria, que varia entre 280 e 320 dólares, corresponde a valores entre R$ 1.620 e R$ 1.850, e estará disponível para o público em geral.

A segunda categoria tem um preço fixo de 140 dólares, equivalente a aproximadamente R$ 810, também acessível ao público. Por fim, a terceira categoria, com preços que vão de 50 a 140 dólares (de R$ 290 a R$ 810), terá sua venda iniciada na próxima semana, sendo responsabilidade dos clubes Atlético-MG e Botafogo. Os interessados podem adquirir os ingressos através do site oficial da Conmebol, www.tickets.conmebol.com.

