Segundo suspeito de cometer chacina em Sinop (MT) se entrega

O segundo suspeito de cometer a chacina que matou sete pessoas em Sinop, no Mato Grosso, se entregou à Polícia Civil do Estado na manhã desta quinta-feira, 23. Edgar Ricardo de Oliveira se apresentou aos policiais e foi conduzido até a Delegacia da Polícia Civil da cidade. Ele se entregou horas depois de seu cúmplice, Ezequias Souza Ribeiro, ser morto em confronto contra agentes da Polícia Militar na quarta-feira, 23. Edgar teria sido responsável por atirar em sete pessoas com uma espingarda calibre.12 e uma pistola depois de ele e seu parceiro terem perdido dinheiro em um jogo de sinuca. Em conversa com jornalistas, o delegado Bráulio Junqueiro falou sobre a prisão, dando detalhes sobre como Edgar se entregou. “Ontem o advogado (do suspeito) entrou em contato com o DHPP e se prontificou a apresentar o Edgar. A gente alinhou qual seria a melhor estratégia. Ele fez algumas exigências, dentre elas, a presença da imprensa, e que ele estivesse junto com sua equipe acompanhando (o processo) para garantir a integridade e segurança do cliente”, disse Bráulio, que também confirmou que o suspeito responderá por sete homicídios qualificados.

Leia também

Suspeito de chacina em Mato Grosso é morto em confronto com a polícia



Veja quem são as vítimas de chacina em Sinop (MT)