Segundo voo com brasileiros deportados dos EUA chega hoje

O 2° voo com brasileiros extraditados pelos Estados Unidos, durante o governo do presidente Donald Trump, chegará nesta sexta-feira (7) a Fortaleza. A primeira leva, com 88 brasileiros, pousou dia 24 de janeiro em Manaus, causando mal-estar diplomático, uma vez que os passageiros viajaram algemados pelas autoridades norte-americanas.

Na ocasião, ao tomar ciência de que havia nacionais algemados na aeronave, o governo brasileiro determinou a imediata retirada das algemas dos deportados. Na sequência, disponibilizou uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) para transportá-los até o destino.

Segundo a Agência Brasil, o voo que chega nesta sexta-feira terá novo trajeto. Por determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o embarque dos brasileiros, em Alexandria, estado da Luisiana, nos Estados Unidos, será acompanhado por um diplomata do Consulado-Geral do Brasil em Houston.

A aeronave fará uma escala técnica em Porto Rico antes de seguir para Fortaleza, chegando na tarde de hoje, em horário ainda não definido. A FAB disponibilizará, então, uma aeronave para levar os repatriados até Belo Horizonte.