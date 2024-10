Segundo voo com brasileiros e familiares resgatados do Líbano pousa no Brasil

O segundo grupo de brasileiros e familiares resgatados da zona de conflito no Líbano chegou com segurança ao Brasil há pouco. A Aeronave KC-30, da Força Aérea Brasileira, aterrissou às 6h58 desta terça-feira, 8 de outubro, na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos. A bordo, 227 passageiros, incluindo 49 crianças, sete delas de colo. Também vieram três animais domésticos. Levando em conta o primeiro grupo de 229 resgatados que chegou ao Brasil no último domingo (6), a Operação Raízes do Cedro do Governo Federal totaliza 456 pessoas e seis animais domésticos retirados do Líbano.

Assim como no primeiro voo da operação, a prioridade continua sendo para mulheres, crianças, idosos e brasileiros não residentes no Líbano. Um trabalho de articulação que envolve equipes do Ministério das Relações Exteriores em Brasília e na Embaixada do Brasil em Beirute e a ação operacional da Força Aérea Brasileira (FAB). A estimativa é de que a comunidade brasileira no Líbano reúna em torno de 20 mil pessoas. Cerca de três mil manifestaram interesse em retornar. “Nossa intenção é colocar aqui na Base Aérea de São Paulo cerca de 500 pessoas por semana”, afirmou o comandante da Aeronáutica, Marcelo Kanitz Damasceno, na chegada do primeiro voo.

Publicado por Marcelo Bamonte