Segurança de Bolsonaro que agrediu jornalista da Globo é dispensado do GSI

Segurança de Bolsonaro que agrediu jornalista da Globo em 2021, Gustavo Suarez foi dispensado do cargo de direção que exercia no Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Ele dirigia o Departamento de Segurança Presidencial e sua saída do posto foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (8/2).

Em 2021, Suarez agrediu uma repórter da TV Bahia, afiliada da Globo, e ameaçou outros integrantes da emissora. Na ocasião, o segurança agarrou a jornalista Camila Marinho pelo pescoço quando ela tentava abordar Bolsonaro. A profissional também teve a pochete arrancada por integrantes do GSI.

O episódio levou a Globo a emitir uma nota, cujos principais trechos seguem abaixo:

“As agressões deste domingo (13/12/2021) mostram que já passou da hora de a Procuradoria-Geral da República dar o seu parecer na ação que corre no Supremo, tendo como relator o Ministro Dias Toffoli. A imprensa cumpre um direito inscrito na Constituição e deve ter a sua segurança garantida.

Se os seguranças agem por contra própria, a Presidência deve ser responsabilizada por omissão. Se agem seguindo ordens superiores, a Presidência deve ser responsabilizada por atentar contra a liberdade de imprensa e fomentar a violência contra jornalistas.

Além disso, é escandalosa a atitude da Presidência de deixar jornalistas à própria sorte, em meio a apoiadores fanáticos, que são insuflados quase diariamente pelo próprio presidente em sua retórica contra o trabalho da imprensa.”