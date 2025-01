Segurança do DF estabelece regras para atos previstos para 8/1

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) montou um esquema para garantir a segurança da capital federal durante os atos previstos para esta quarta-feira (8/1). O próprio governo federal e a militância do PT estão com atos previstos para a data. A intenção é relembrar a destruição causada pelos atos antidemocráticos de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) às sedes dos Três Poderes, em janeiro de 2023.

A cerimônia do Palácio do Planalto está prevista para as 11h. Já o ato Um abraço em defesa da democracia deve ocorrer a partir de 12h30.

Durante a realização do ato, haverá triagem de segurança para o acesso à Praça dos Três Poderes, não sendo permitidos objetos cortantes ou perfurantes, tais como como garrafas de vidro, armas de qualquer tipo, hastes de bandeiras e quaisquer outros materiais que coloquem em risco a segurança das pessoas e do patrimônio. A entrada do público externo será feita a partir da Avenida José Sarney, em frente ao Congresso Nacional.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) vai reforçar o efetivo na Esplanada dos Ministérios e manter tropas especializadas para pronto emprego, em caso de necessidade. A segurança dos eventos na área interna do Palácio do Planalto, assim como a segurança do evento externo na Praça dos Três Poderes será responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR), que deverá realizar o credenciamento do público e da imprensa no local.

Gradis serão instalados por órgãos locais e federais na Avenida José Sarney e ao longo das vias N1 e S1, entre o Congresso Nacional e a Praça dos Três Poderes, local que ficará inteiramente cercado por tais equipamentos. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) estará de prontidão, com unidades de resgate e de combate ao incêndio, e qualquer ocorrência poderá ser registrada pessoalmente na 5ª Delegacia da Polícia Civil (PCDF), ou pelos canais de atendimento virtuais da PCDF.

As ações de trânsito serão de responsabilidade da PMDF, com apoio do Departamento de Trânsito (Detran-DF). A via N1, na altura do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) ficará fechada até a via L4, nas proximidades do 1º Grupamento de Bombeiro Militar (1º GBM/CBMDF).

A via S1, na altura da Avenida José Sarney, próximo do Ministério das Relações Exteriores (MRE) até a Praça dos Três Poderes também será interditada.

Os fechamentos estão previstos para iniciar às 9h e seguir até o término do evento, ou conforme avaliação das equipes técnicas.

Monitoramento de redes sociais

O Governo do Distrito Federal (GDF) instituiu uma célula presencial de inteligência em Brasília, com o objetivo de aprimorar a segurança, aumentando a vigilância e a coordenação entre as forças de segurança, para evitar situações críticas na capital da República.

São monitoradas as redes sociais e a identificação de movimentações que possam indicar atividades suspeitas que possam colocar em risco a segurança das pessoas e do patrimônio na capital federal. A célula ainda não identificou nenhum ato ou risco previsto para o período da semana deste 8 de janeiro.

Segundo a SSP, esse monitoramento é feito de maneira integrada entre as forças de segurança e outros 31 órgãos, bem como instituições e agências do governo local e federal, com suporte de câmeras de videomonitoramento. Esses órgãos integrados monitoram atos públicos de toda natureza, respeitados os limites constitucionais. Além disso, auxiliam na promoção de ações de segurança pública. O trabalho em conjunto corrobora com a segurança, mobilidade, fiscalização e saúde da população do DF.