Segurança do STF narrou últimos atos de homem-bomba antes de explosão

Um segurança do Supremo Tribunal Federal (STF) narrou à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) os últimos minutos do terrorista Francisco Wanderley Luiz, 59 anos, que se explodiu em frente à Corte, na noite dessa quarta-feira (13/11).

O Metrópoles teve acesso ao depoimento do segurança. O homem conta que viu Francisco se aproximar da Estátua da Justiça, momento em que ele e os colegas de trabalho chegaram próximo ao suspeito.

Em seguida, o homem-bomba teria aberto a jaqueta, mostrado os explosivos e dito para os funcionários não se aproximarem: “Sai, senão te explodo junto”.

Ainda de acordo com o funcionário, o terrorista teria pego um extintor, mas o trecho não aparece nas imagens já divulgadas. Depois, ocorreram as explosões – o autor arremessou dois rojões no rumo do STF, deitou no chão e colocou terceiro rojão atrás da nuca. Em segundos, houve a explosão que tirou a vida dele.

Atentado ocorreu nessa quarta-feira (13/11). Ataque se deu por volta das 19h30. Homem estava vestido com roupa estampada com naipe de baralho. Fortes explosões foram registradas nas proximidades do prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), na noite desta quarta-feira (13/11). Local foi isolado. PMDF, Polícia Civil e Bombeiros foram acionados. Corpo do homem ficou no local para ser periciado. Segundo testemunha, um homem acionou um artefato explosivo contra si mesmo. Relatos de pessoas que estavam no local dão conta de que foram ouvidas fortes explosões em diferentes pontos da Praça dos Três Poderes, na Esplanada dos Ministérios. Esplanada dos Ministérios ficou isolada até a manhã de quinta-feira (14/11). Homem jogou bombas contra a estátua da Justiça. Seguranças do STF isolaram o local.

O funcionário que presta serviço para o STF não sabe dizer se havia outra pessoa atuando com Francisco. Ele conta, ainda, que chegou a ouvir a explosão no carro do terrorista.

Testemunha viu e mandou esposa correr

O consultor agrário Roberto Miranda Pita testemunhou o momento em que Francisco se explodiu. Vindo de Cuiabá (MT) com a esposa, Roberto havia participado de uma sessão na Suprema Corte e, ao sair do prédio, se deparou com a cena.

“Primeiro, ouvimos uns foguetórios, para o lado da Câmara Federal. Nós pensamos que era alguém comemorando alguma coisa, até achamos estranho. Continuamos caminhando. Tinha um segurança andando um pouco à nossa frente, parece que ele já havia percebido o rapaz. E esse rapaz veio com uma bomba na mão e jogou para o lado da estátua. Ele não acertou. A bomba explodiu para outro lado”, contou Roberto.

Ele e a mulher saíram correndo. O casal chega a aparecer nas imagens das câmeras de segurança, atrás de Francisco, quando ele posiciona o último explosivo contra a própria nuca. “Ele vem em nossa direção e acende outra bomba. Aí, falei para minha esposa: ‘Corre’. Eu não sabia o que ele poderia fazer”.

Veja o depoimento da testemunha:

Veja fotos do homem-bomba: