Segurança particular de deputado do RJ dispara arma contra si mesmo dentro da Alerj

O segurança particular do deputado estadual do Rio de Janeiro Marcelo Dino (União Brasil) ficou ferido ao disparar acidentalmente contra o próprio pé dentro da Assembleia Legislativa do Estado nesta quinta-feira, 30. A Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros foram acionados após o episódio. O nome do segurança foi mantido em sigilo. Ele foi levado para o Hospital Souza Aguiar, na região central da capital fluminense, e o estado de saúde é considerado estável. Os agentes da Polícia Civil foram ao parlamento para buscar informações e elementos para investigar o caso e também interrogaram o autor do disparo. As investigações ainda estão em andamento para esclarecer o ocorrido na Alerj. O artigo 227 do regulamento interno do parlamento do Rio de Janeiro proíbe o porte de armas de qualquer espécie nos prédios da assembleia e áreas adjacentes. Caso haja desrespeito a essa determinação, a pessoa pode receber uma infração disciplinar, além de ser enquadrada no crime de contravenção. A única exceção para o porte de armas está relacionada aos servidores que fazem parte do núcleo de segurança da Alerj, mas apenas durante o expediente.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga