Segurança pública: Número de homicídios em Ipiaú é o menor em dez anos

O balanço anual de 2024 da Polícia Civil, referente a Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), revelou que no município de Ipiaú houve uma redução de 15% no número de homicídios em comparação com 2023, estabelecendo o menor índice da última década.

O resultado é fruto da ação conjunta das forças de segurança pública, com ações estratégicas de inteligência policial, integração entre órgãos de segurança e o fortalecimento do trabalho investigativo.

Em 2023, foram registrados 13 homicídios, enquanto em 2024, esse número caiu para 11, representando um avanço significativo no combate à criminalidade na região.

O histórico de dados reforça essa conquista: em 2015, foram registrados 21 homicídios; em 2016, 23; em 2017, o número chegou a 30; em 2018 e 2019, foram contabilizados 18 homicídios em cada ano; em 2020, houve uma queda para 15 ocorrências; em 2021, o índice subiu para 16; e em 2022 e 2023, manteve-se em 13 homicídios. Comparado a 2017, ano com o maior número, a redução alcançada em 2024 é de 63,33%.

O delegado titular da Delegacia Territorial de Ipiaú, Isaias Neto, destacou o impacto direto das operações policiais no resultado obtido este ano.

“Essa redução é fruto de uma grande ação realizada em outubro de 2023, a Operação Héstia. Com a prisão de mais de 20 integrantes de um grupo criminoso, conseguimos desarticular uma parte significativa da estrutura que alimentava a violência no município. O impacto dessa operação foi decisivo para alcançarmos esses números históricos,” afirmou o delegado.