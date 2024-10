SEI do GDF será desligado para atualização, entre sexta e quarta (30)

O Governo do Distrito Federal (GDF) fará a atualização do Sistema Eletrônico de Informação (SEI), da noite desta sexta-feira (25/10) até a próxima quarta-feira (30/10). Nesse período, o SEI ficará fora do ar.

O secretário de Economia do DF, Ney Ferraz Júnior, informou que a atualização do SEI é planejada há dois anos. Ele justificou que a medida é necessária para que o SEI, sistema por onde tramitam todos os processos administrativos do governo distrital, fique mais rápido e estável.

“Vamos fazer atualização nunca antes vista na história para que o SEI melhore. Estamos com o SEI extremamente ultrapassado. Todo mundo já usa o 4.0, enquanto estamos no 2.0. A gente teve que fez uma série de investimentos tecnológicos para poder fazer a virada de chave”, afirmou.

Segundo Ney, a atualização do SEI é planejada há dois anos. “O grande problema nessa virada é o risco. Como o sistema estava muito velho, há risco dos arquivos não irem de um sistema para o outro ou irem corrompidos. Por isso, faremos com cautela e acompanhados de especialistas”, disse o secretário.

Segundo Ney, não haverá prejuízos aos serviços públicos porque segunda-feira é ponto facultativo do Dia do Servidor Público. O secretário informou que visitou os órgãos públicos que se comunicam com o GDF pelo SEI, como o Ministério Público e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), e criou e-mail exclusivos para comunicação urgente no período em que o sistema estiver em atualização.