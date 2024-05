Sei que fizemos a diferença, diz Prates em despedida da Petrobras

Demitido por Lula na 3ª (14.mai), Jean Paul Prates grava um vídeo na sede da estatal; ele será substituído por Magda Chambriard

Jean Paul Prates publicou um vídeo de despedida da Petrobras em suas redes sociais nesta 4ª feira (15.mai.2024). A gravação foi feita na petroleira. Ele foi demitido da presidência da estatal pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na 3ª (13.mai). Será substituído pela engenheira Magda Chambriard.

“Com o coração cheio de gratidão, me despeço mais uma vez dessa empresa que tanto me ensinou e proporcionou experiências inesquecíveis […] Levo comigo as melhores lembranças e a certeza de que fizemos a diferença”, disse.

Prates também agradeceu ao presidente Lula pela “oportunidade e a responsabilidade de chefiar a empresa no começo desse nosso governo”, e citou marcos alcançados enquanto esteve à frente da estatal.

“Tenho certeza de que a Petrobras, com a sua expertise e paixão, continuará a trilhar esse caminho com excelência”, afirmou.

Prates também foi homenageado com aplausos de funcionários da petroleira durante a sua despedida nesta 4ª (15.mai).

DEMISSÃO DE PRATES A situação de Prates no comando da estatal era vista como insustentável. Desde 2023, ele vinha passando por “fritura” de setores do governo que o queriam fora do cargo.

Os ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Rui Costa (Casa Civil) vinham fazendo duras críticas à sua gestão. Lula não interveio publicamente. O silêncio do petista, em certa medida, já era lido como um apoio tácito aos ministros.

Prates e Silveira protagonizaram uma série de embates desde o ano passado. No começo, as disputas se concentravam em aspectos técnicos como a reinjeção de gás natural nos poços de petróleo da estatal, mas o tratamento entre as partes ficou mais ríspido com o passar do tempo.

Em nota, a Petrobras afirmou que recebeu a solicitação para que o Conselho de Administração se reúna para apreciar o encerramento antecipado do mandato. Eis a íntegra (PDF – 304 kB).