Seinfra adia divulgação da licitação para reforma do Aeroporto de Barreiras

A Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia (Seinfra) anunciou nesta quarta-feira (05) o adiamento da divulgação do resultado da licitação para as obras de reforma e ampliação do Aeroporto de Barreiras – Dom Ricardo Weberberger, a nova data prevista é para 19 de fevereiro.

A licitação, que inclui obras de reformas e adequação com uso de táxis perto da pista, construção do novo pátio de aeronaves e serviços complementares de drenagem e infraestrutura para o balizamento noturno, pretende modernizar e ampliar a capacidade do aeroporto.

O certame atende a uma demanda antiga do setor produtivo barreirense, que cobra a reforma e ampliação do Aeroporto Dom Ricardo Weberberger. A licitação será responsável por ampliar a pista de pouso e construir um novo terminal de passageiros, entre outras atribuições.