Seis candidatos “pirocas” vão disputar as eleições municipais de 2024

A Eleição Municipal de 2024 contará com seis candidatos com o termo “piroca” em seus registros de candidatura. Os números são de um levantamento do Metrópoles, feito com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Todos eles disputam o cargo de vereador, e já são veteranos nas eleições municipais, tendo disputado ao menos um pleito nos últimos anos.

O Nordeste é a região com o maior número de candidatos “pirocas”, com nomes da Bahia, Sergipe e Pernambuco.

Em Sergipe, dois “pirocas” estão em uma disputa direta para chegar à Câmara dos Vereadores de Itabaianinha.

Tihago de Piroca (Solidariedade-SE) é o mais experiente entre os dois. O candidato já concorreu às eleições municipais de 2012 e 2016, e chegou a ser suplente.

Já Daniela de Piroca (PP- SE), que também tenta se eleger vereadora de Itabaianinha, disputou o último pleito pelo PSDB, e também foi selecionada como suplente.

Entre os seis postulantes a novos vereadores, o “piroca” que mais declarou bens vem de Ubaíra (BA). Piroca Cabelereiro (Republicanos), que disputa as eleições pela primeira vez, tem um total de R$ 80 mil em bens declarados.

Completam a lista dos “pirocas” candidatos a vereador: Zé do Piroca (Podemos, Manhuaçu-MG), Piroca do Erem (PSDB, Bom Conselho-PE) e Arnaldo de Piroca (Republicanos, Novo Alegre-TO).

