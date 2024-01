Seis cidades do Rio de Janeiro têm situação de emergência homologada após temporais

A região metropolitana do Rio de Janeiro tem seis cidades que tiveram a situação de emergência homologada pelo governador Cláudio Castro (PL-J) após fortes temporais que atingiram o Estado desde o fim de semana passado. Os decretos emergenciais foram publicados pelas prefeituras de São João de Meriti, Mesquita, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Nilópolis e Rio. Com a homologação, será possível dispensar o uso de licitação para a execução de obras, serviços e equipamentos necessários para atender à situação emergencial. No entanto, as prefeituras ainda precisam complementar a documentação em até 15 dias. Segundo o governo estadual, um levantamento preliminar indica que pelo menos 30 mil cadastramentos foram realizados para avaliação de elegibilidade ao Cartão Recomeçar, que concede um benefício de R$ 3 mil às pessoas afetadas pelas chuvas. As chuvas resultaram em pelo menos 12 mortes e deixaram milhares de desalojados nas cidades.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp