Seleção: Alex Telles e Dodô são convocados para jogo contra Uruguai

Os laterais Alex Telles e Dodô foram convocados pelo técnico Dorival Júnior para o jogo da Seleção Brasileira contra o Uruguai na próxima terça-feira (19/11). Os jogadores do Botafogo e da Fiorentina chegam para defender a Amarelinha nos lugares de Guilherme Arana, que se recupera de lesão, e Vanderson, que está suspenso.

A CBF informou que os laterais irão se apresentar à Seleção Brasileira nesta sexta-feira (15/11), em Salvador. O Brasil desembarcou na capital baiana nesta amanhã após duelo contra a Venezuela na quinta-feira (14/11). A equipe de Dorival cedeu o empate em 1 x 1 com os venezuelanos.

Arana sofreu entorse no tornozelo direito durante os treinos da Seleção na terça-feira (12/11), enquanto Vanderson levou cartão amarelo no primeiro tempo do duelo contra a Venezuela e está suspenso para o próximo jogo.

O duelo contra os uruguaios é o último compromisso da Seleção Brasileira no ano. Na 3ª posição da tabela das Eliminatórias para a Copa do Mundo, o jogo contra o Uruguai pode ser decisivo para a colocação do Brasil ao final da Data Fifa. A partida acontece às 21h30 desta terça-feira (19/11), na Arena Fonte Nova, em Salvador.