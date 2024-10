Seleção Brasileira de Basquete enfrenta Uruguai e Panamá em Belém

A seleção brasileira masculina de basquete está se preparando para enfrentar Uruguai e Panamá nas Eliminatórias da AmeriCup. As partidas estão agendadas para os dias 21 e 24 de novembro, e serão realizadas no modernizado ginásio Mangueirinho, em Belém. A equipe nacional busca manter sua sequência invicta nas Eliminatórias, após conquistar vitórias sobre o Paraguai. Guy Peixoto Jr., que preside a Confederação Brasileira de Basquete (CBB), enfatizou a relevância de promover o basquete em todas as regiões do país. Ele também expressou sua gratidão ao governador do Pará, Helder Barbalho, pelo suporte na organização dos jogos e pelas melhorias implementadas no ginásio.

A escolha de Belém como sede para esses confrontos reflete a estratégia da CBB de expandir a popularidade do basquete em diferentes estados. A expectativa é que a presença da seleção na cidade atraia um grande público e incentive a prática do esporte entre os jovens da região. Com a equipe em boa forma e a torcida ao seu lado, o Brasil espera garantir mais duas vitórias nas Eliminatórias, consolidando sua posição em busca de uma vaga na AmeriCup. A mobilização em torno dos jogos promete ser intensa, com a comunidade local se unindo para apoiar os atletas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

