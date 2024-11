Seleção Brasileira na Casa de Apostas Arena Fonte Nova

A Seleção Brasileira enfrenta mais um confronto decisivo nesta terça-feira (19), desta vez em solo soteropolitano. Às 21h45, o Brasil recebe o Uruguai na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, e conta com um retrospecto positivo na Bahia para fechar o ano com chave de ouro.

O último confronto do Canarinho em Salvador foi pela Copa América de 2019, quando o Brasil empatou sem gols contra a Venezuela. No total, a seleção soma 21 jogos em solo baiano, com 15 vitórias e 6 empates, um histórico positivo que traz esperança em um momento um tanto conturbado.

Apesar das críticas e desconfianças por parte de parte da torcida, a seleção ocupa a 4ª posição nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e pode fechar a temporada na 2ª posição. Para isso, precisa vencer nesta noite de terça-feira e torcer por um tropeço da Colômbia. Após o empate contra a Venezuela, Dorival cogita mudanças no time, Danilo deve ser a grande novidade da noite: o lateral direto entra no lugar de Vanderson, que está suspenso.

Com expectativas lá em cima e briga direta na parte de cima da tabela, o mercado de gols é uma ótima opção para os apostadores, a Casa de Apostas garante as melhores cotações, confira:

Para o vencedor da partida:

Brasil: 1,65

Empate: 3,54

Uruguai: 5,51

*cotações sujeitas a alterações