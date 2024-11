Seleção brasileira se prepara para jogos contra Venezuela e Paraguai

A seleção brasileira de futebol se reuniu nesta segunda-feira (11) em Belém, no Pará, para dar início à preparação para os próximos desafios nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Sob a liderança do técnico Dorival Júnior, a equipe está completa e focada em enfrentar a Venezuela, na próxima quinta-feira (14), no Estádio Monumental de Maturín, e o Uruguai, no dia 19, na Fonte Nova, em Salvador. Com duas vitórias conquistadas na última data FIFA, o Brasil ocupa atualmente a quarta posição na classificação e, com mais seis pontos, pode alcançar a vice-liderança. Dorival Júnior demonstrou otimismo em relação ao ambiente encontrado na capital paraense, ressaltando a importância de um clima favorável para o desempenho da equipe.

O técnico destacou a necessidade de comprometimento e dedicação dos jogadores para os próximos confrontos, que são considerados cruciais para a posição do Brasil na tabela de classificação. Entre os convocados, um dos destaques é Vinícius Júnior, que vem de uma atuação brilhante pelo Real Madrid, onde marcou três gols contra o Osasuna no Campeonato Espanhol. O jogador foi eleito o segundo melhor da temporada europeia, o que aumenta as expectativas sobre seu desempenho nos jogos pela seleção.

Com informações de Carlos Martins

*Reportagem produzida com auxílio de IA