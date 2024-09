Seleção de Itamaraju fracassa e dá “adeus” ao Intermunicipal

A Seleção de Itamaraju se despediu prematuramente do Campeonato Intermunicipal, após ser derrotada neste domingo (08) por 2×0 para Potiraguá. Como empatou em casa por 1×1 no jogo de ida, o time não avança para a próxima etapa, nem mesmo na condição de “biônico”.

Itamaraju conseguiu resistir à pressão do adversário até os 42 minutos do primeiro tempo, quando Tony Rôte colocou Potiraguá na frente do placar. Aproveitando lançamento na área, ele subiu de cabeça, sem tempo para reação do goleiro Pedro Henrique.

O segundo gol, que decretou a vitória da equipe local surgiu na metade da segunda etapa, com Caboquinho, também de cabeça, após falha da defesa itamarajuense.

Começa desmonte

Em seis partidas, o time soma apenas seis pontos e aproveitamento técnico de 33,33 por cento. Com três empates, duas derrotas e uma vitória, Itamaraju está entre as 12 piores seleções que se despedem da disputa em 2024. Seu ataque marcou seis gols, enquanto que a defesa sofreu sete – saldo negativo de um.

Após a eliminação precoce, a Liga de Futebol de Itamaraju (LFI) começa nesta segunda-feira (09) a desmontar o elenco da Seleção, dirigida por Rogério Conceição, que comandou quatro dos seis jogos do time.

Itagimirim e Eunápolis seguem

Já a seleção de Itagimirim segue em frente na competição, apesar da derrota fora de casa por 2×0 para Aurelino Leal. Com 10 pontos e aproveitamento de 37,5 por cento, o time conquista uma das 10 vagas “biônicas”. Jogando em seu mando de campo, Eunápolis, que já estava classificado, goleou Itaju do Colônia por 4×1.

Também em casa, Euclides da Cunha voltou a decepcionar o seu público e perdeu mais uma para Barrocas, desta feita por 2×0. No entanto, o time também se classifica como “biônico”. Como destaque da rodada, Cachoeira aplicou 7×0 em Lauro de Freitas.

Os classificados

Das 32 seleções que prosseguem no Intermunicipal, quatro se classificaram nos pênaltis: Quijingue, Tucano, Ibirapitanga e Luiz Eduardo Magalhães.

Passam diretamente para a terceira fase Jacobina, Ipirá, Quijingue, Barrocas, Crisópolis, Tucano, Valente, Conceição da Feira, Feira de Santana, Simões Filho, Cachoeira, Saubara, Castro Alves, Ipiaú, Ibirapitanga, Coaraci, Uruçuca, Aurelino Leal, Luiz Eduardo Magalhães, Bom Jesus da Lapa, Eunápolis e Potiraguá. Como “biônicos” estão garantidos Euclides da Cunha, Ibicaraí, Itapetinga, Brumado, Guanambi, Serrinha, Santaluz, Itagimirim, Glória e Conceição do Coité.

Confira os jogos da terceira fase do Intermunicipal

Castro Alves x Conceição do Coité, Simões Filho x Glória, Cachoeira x Itagimirim, Crisópolis x Santaluz, Potiraguá x Guanambi, Eunápolis x Brumado, Conceição da Feira x Serrinha, Uruçuca x Itapetinga, Ipirá x Ibicaraí, Feira de Santana x Euclides da Cunha, Ipiaú x Luís Eduardo Magalhães, Valente x Tucano, Coaraci x Quijingue, Aurelino Leal x Ibirapitanga, Saubara x Jacobina e Barrocas x Bom Jesus da Lapa.

Resultados dos jogos de volta da segunda fase

Grupo 17 – Jacobina 2×1 Santa Bárbara

Grupo 18 – Ipirá 1×0 Miguel Calmon

Grupo 19 – Quijingue 0x0 Serrinha (pênaltis: Quijingue 5×4)

Grupo 20 – Euclides da Cunha 0x2 Barrocas

Grupo 21 – Crisópolis 2×0 Glória

Grupo 22 – Tucano 1×1 Santaluz (pênaltis: Tucano 5×4)

Grupo 23 – Valente 3×1 Alagoinhas

Grupo 24 – Conceição da Feira 1×0 Conceição do Coité

Grupo 25 – Feira de Santana 1×0 São Sebastião do Passé

Grupo 26 – Simões Filho 3×0 Santo Amaro

Grupo 27 – Cachoeira 7×0 Lauro de Freitas

Grupo 28 – Saubara 5×0 Valença

Grupo 29 – Castro Alves 4×0 Jequié

Grupo 30 – Ipiaú 1×0 Santo Antônio de Jesus

Grupo 31 – Ibicaraí 1×1 Ibirapitanga pênaltis: Ibirapitanga 5×4)

Grupo 32 – Itapetinga 1×2 Coaraci

Grupo 33 – Uruçuca 1×0 Itabuna

Grupo 34 – Aurelino Leal 2×0 Itagimirim

Grupo 35 – Brumado 2×1 Luiz Eduardo Magalhães (pênaltis: Luiz Eduardo Magalhães 4×1)

Grupo 36 – Bom Jesus da Lapa 0x2 Guanambi

Grupo 37 – Eunápolis 4×1 Itaju do Colônia

Grupo 38 – Potiraguá 2×0 Itamaraju

