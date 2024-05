Seleção feminina é convocada para amistosos contra a Jamaica

O técnico Arthur Elias anunciou nesta sexta-feira (10) a relação de 26 atletas convocadas para a próxima Data Fifa, oportunidade na qual a seleção brasileira disputará partidas amistosas contra a Jamaica. Os jogos serão disputados na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (Pernambuco), e na Arena Fonte Nova, em Salvador (Bahia), respectivamente nos dias 1 e 4 de junho.

“Vamos enfrentar uma seleção que tem feito bons jogos, fez uma excelente Copa do Mundo e será um bom teste para as Olimpíadas”, declarou o treinador.

As grandes novidades da lista são a atacante Byanca Brasil, que tem se destacado com a camisa do Cruzeiro e que não era convocada desde 2017, e a goleira Natascha, do Palmeiras, eleita a jogadora do mês de março da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino.

Relação de convocadas:

GOLEIRAS

Lorena – Grêmio

Luciana – Ferroviária

Natascha – Palmeiras

Tainá – América-MG

DEFENSORAS

Rafaelle – Orlando Pride (EUA)

Antonia – Levante UD (ESP)

Tarciane – Houston Dash (EUA)

Thaís Ferreira – Tenerife (ESP)

Fê Palermo – Palmeiras

Yasmim – Corinthians

Tamires – Corinthians

MEIO-CAMPISTAS

Duda Sampaio – Corinthians

Vitória Yaya – Corinthians

Ana Vitória – Atletico de Madrid (ESP)

Duda Santos – Ferroviária

Brena – Palmeiras

ATACANTES

Adriana – Orlando Pride (EUA)

Marta – Orlando Pride (EUA)

Bia Zaneratto – Kansas City (EUA)

Priscila – Internacional

Gabi Nunes – Levante UD (ESP)

Gabi Portilho – Corinthians

Byanca Brasil – Cruzeiro

Cristiane – Flamengo

Ludmila – Atletico de Madrid (ESP)

Jheniffer – Corinthians