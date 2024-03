Seleção masculina de handebol fica fora dos Jogos de Paris

A seleção brasileira de handebol masculino ficou fora da próxima edição dos Jogos Olímpicos após ser derrotada pela Espanha por 28 a 26, neste domingo (17) no Palau d’Esports de Granollers, na região da Catalunha (Espanha), em partida válida pelo Pré-Olímpico da modalidade.

O Brasil mediu forças na competição com a Eslovênia (derrota brasileira de 27 a 26), depois com o Bahrein (vitória brasileira de 25 a 24) e neste domingo com a Espanha. Com o resultado deste domingo, o Brasil terminou em terceiro lugar na classificação de sua chave, ficando fora da zona de classificação para os Jogos de Paris. As vagas ficaram com Espanha e Eslovênia.

A frustrante participação no Pré-Olímpico veio após a conquista, pela equipe comandada pelo técnico Marcus Tatá, do Torneio Sul-Centro Americano, em Buenos Aires (Argentina). A competição reuniu Uruguai, Chile, Paraguai, Costa Rica e Argentina. O título valeu vaga no Mundial de 2025, disputado na Noruega, na Croácia e na Dinamarca.