Selena Gomez chora ao defender imigrantes deportados e é criticada

A cantora e atriz Selena Gomez, conhecida por suas origens mexicanas, utilizou suas redes sociais para expressar solidariedade aos imigrantes ilegais deportados dos Estados Unidos. A artista, que é neta de imigrantes mexicanos, compartilhou um vídeo emocionado em sua conta no Instagram, onde chorou ao abordar a situação das famílias afetadas pelas políticas de imigração.

“Eu sinto muito. Meu povo está sendo atacado, as crianças estão sendo atacadas. Eu não entendo. Sinto muito. Queria poder fazer algo, mas não consigo. Não sei o que fazer, mas vou tentar de tudo, eu prometo”, disse Selena, visivelmente abalada.

O vídeo gerou uma onda de reações, tanto de apoio quanto de críticas. Alguns internautas questionaram a postura de Selena, acusando-a de agir de um “lugar de privilégio” e apontando a suposta falta de ações concretas por parte da cantora. Diante da repercussão negativa, Selena decidiu apagar o vídeo, mas não se calou. Em resposta às críticas, publicou uma mensagem direta: “Aparentemente, não é ok mostrar empatia pelas pessoas”.

Selena Gomez, your “people” are Americans.

Cry for them.

Cry for the young men killed by fentanyl.

Cry for the women savagely attacked.

Cry for the children r-ped by monsters. pic.twitter.com/s6CMqTqHrZ

— Scarlett Johnson (@scarlett4kids) January 27, 2025