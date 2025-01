Selena Gomez chora por deportados mexicanos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Filha de mexicano, a atriz e cantora Selena Gomez, 32, apareceu aos prantos em sua rede social pedindo desculpas ao povo mexicano por não poder fazer nada com relação às milhares de deportações que ocorrem nos Estados Unidos.

“Eu só queria dizer: me desculpem. O meu povo está sendo atacado, as crianças. Eu não entendo. Me desculpem, eu queria poder fazer algo, mas eu não consigo. Eu não sei o que fazer. Eu tentei de tudo, eu juro”, disse chorando. Depois, a publicação foi apagada.

Segundo a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, mais de 500 imigrantes ilegais de diferentes origens já foram detidos desde a posse de Donald Trump.

Segundo ela, centenas de imigrantes ilegais já foram deportados em aeronaves militares numa operação em massa.

O México já recebeu mais de 4.000 pessoas deportadas dos Estados Unidos entre os dias 20 e 26 de janeiro.

