Selma Lopes, ícone da dublagem brasileira, celebra 96 anos no palco

Ícone da dublagem brasileira, que já “emprestou” sua voz para Whoopi Goldberg e Marge Simpson no Brasil, Selma Lopes viveu um momento pra lá de especial em cima do palco, na semana passada. Em cartaz com Tudo por uma Noite, a atriz comemorou seus 96 anos no Cine Teatro, no Shopping Barra Point, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

Para marcar a data, ela recebeu uma homenagem calorosa do elenco da peça. Ainda se recuperando da surpresa, ela conversou com a coluna e definiu como está se sentindo.

“Ainda estou sob a emoção da homenagem recebida em cena aberta e voltando a fazer aquilo que toda a vida fiz e amo fazer, que é o meu trabalho no palco. Então, é uma emoção muito grande voltar ao palco aos 96 anos e receber todo esse carinho. Para todos aqueles que assistiram o meu trabalho e me aplaudiram em cena aberta”, agradeceu Selma Lopes.

Com uma carreira que atravessa décadas, a artista não é apenas uma referência na dublagem brasileira, mas também uma inspiração para muitos. Sua voz inconfundível deu vida a personagens que fazem parte do imaginário de milhões de brasileiros, criando uma conexão única entre o público e as estrelas de Hollywood.

1 de 5

A dubladora Selma Lopes está no elenco da peça Tudo por uma Noite

Divulgação

2 de 5

A dubladora Selma Lopes foi homenageada pelos colegas de elenco da peça Tudo por uma Noite

Divulgação

3 de 5

A dubladora Selma Lopes completou 96 anos em cima do palco

Instagram/Reprodução

4 de 5

A dubladora Selma Lopes já “emprestou” sua voz para Marge Simpson

Instagram/Reprodução

5 de 5

Selma Lopes já foi a voz de Whoopi Goldberg nos filmes brasileiros

Instagram/Reprodução

“Selma Lopes é uma lenda viva, uma das maiores atrizes desse país, a maior dubladora desse país, uma mulher que é completa, é diretora, dubladora, atriz, cantora, poeta, professora de dublagem, ainda lecionando, e estar em cena com ela realmente para mim foi uma glória. Eu estou sempre com ela, nós somos muito, muito unidas. E, enquanto eu viver, eu vou homenageá-la”, disse a dubladora Nisia Rocha, que compartilha o palco com a veterana.

A noite foi uma verdadeira celebração à vida e ao talento de uma mulher que, aos 96 anos, continua a encantar e emocionar. O carinho e respeito do público e dos colegas de trabalho foram evidentes, reforçando o legado que Selma Lopes deixa, a cada dia, na história do entretenimento no Brasil.